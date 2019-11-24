بالصور.. احتفالية "الأطفال يصنعون السلام" فى أسيوط

نظم مكتب العدالة والسلام في أسيوط برئاسة الأب مرقس يوسف، احتفالية "الأطفال يصنعون السلام" للعام الرابع على التوالي، وذلك بالتعاون مع اللجنة المصرية للعدالة والسلام في القاهرة برئاسة الأب وليم سيدهم اليسوعي، والذين حضروا إلى أسيوط للمشاركة في الاحتفال.



وتضمن الاحتفال عروض فنية للأطفال من شعر وأغاني واستعراضات، ثم ورش عمل فنية تضمنت رسم وأعمال يدوية وتمثيل، وحضر الاحتفال ممثلو المدارس والهيئات المختلفة في أسيوط وأكثر من ٢٥٠ طفلًا، وأقيم الاحتفال ببيت أم المحبة بدرنكة.



يذكر أن اللجنة المصرية للعدالة والسلام تنظم مسابقة سنوية بعنوان "ارسم سلامك بإيدك" ويشترك فيها الأطفال من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على مستوى الجمهورية، وتدور فكرة المسابقة هذا العام عن تصميم شعار للعدالة والسلام وذلك للعام الخامس على التوالي.

