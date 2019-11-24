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مصر

"هوس الموبايلات" يكلف المصريين مليار دولار خلال 8 أشهر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:51 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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رغم ما حققته مصر من تقليص وارداتها بما يقارب المليار دولار خلال عام، إلا أن تقريرًا إحصائيًا أظهر ارتفاع جديد في فاتورة استيراد المصريين للسلع الاستهلاكية المعمرة بسبب هوس شراء الموبايلات والسيارات.

ووفقًا لتقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات المصريين من الهواتف المحمولة للأفراد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا إلي حدود 1.047 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس 2019 مقابل 837.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 209.7 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت واردات تليفزيونات وهوائيات من 407.5 مليون دولار لـ 484.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

فيما بلغت واردات سيارات الركوب 1.516 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس 2019 مقابل 1.568 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره51.6 مليون دولار خلال عام، كذلك تراجعت واردات ثلاجات ومجمدات من 107.3 مليون دولار لـ 100.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

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