نقيب الممثلين يرد على شائعة وفاة الفنان حسن حسنى

نفى الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان حسن حسني، لافتًا إلى أن هذه الأخبار ليست صحيحة إنما عبارة شائعات سخيفة.



وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية له، إنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد شخص ينتحل صفة صحفي يعمل بأحد المؤسسات القومية، وذلك بتهمة الترويج لأخبار كاذبة نشرها بشأن وفاة الفنان حسن حسني.



وولد الفنان حسن حسنى فى حى القلعة فى 15 أكتوبر عام 1931 ومن أهم أعماله رأفت الهجان، بوابة الحلوانى، والقاتلة، ناصر 56 .