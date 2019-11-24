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فن

بالصور.. حمادة هلال يتألق فى أضخم حفلات بورسعيد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:42 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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أحيا النجم حمادة هلال، واحدة من أضخم حفلات بورسعيد من حيث الحضور الجماهيري غير المسبوق من مختلف أبناء محافظات الجمهورية وتجهيزات اللايف التي أضفت المزيد من أجواء الإبهار العالمية.

ويعد الحفل هو الأول لحمادة هلال داخل "بورتو سعيد"، بينما افتتح فقرته بأغنية "والله وعملوها الرجالة" ليحتفل مع الجمهور بفوز المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد تغلبه على منتخب الكوت ديفوار بهدفين مقابل هدف والتي تفاعل أشعلت حماس وهتافات الجمهور بمجرد صعوده علي خشبة المسرح.

كما قدم هلال وصلة غنائية طربية رومانسية أضفت أجواء البهجة ووصلات الغناء والرقص طوال الحفل الذي تخلله صعود طفل يحمل "مايك" لعبة قدمه لـ حمادة هلال وأخذ منه المايك الحقيقي وشاركه تقديم أغنية "أشرب شاي" وسط المزيد من أجواء الإثارة.

وحرص حمادة هلال في ختام الحفل على شكر القائمين عليه بداية من منظمه المنتج وليد منصور وفرق عمله من صوت لـ م.مدحت عبدالسلام وإضاءة طارق صبري ومسرح أحمد الحمامصي وصلاح محمد بالإضافة إلى تأمين فتحي تاج.

وكان حمادة هلال قد وقع مؤخرا لـ وليد منصور لتتولى شركته الإشراف على حفلاته اللايف وكان ضمن الحضور بالحفل وائل المصري، مدير إدارة أعمال الفنانين بـ تالنت دبليو أم.

علي جانب آخر انتهى حمادة هلال من تصوير أغنية "oh lala" كلمات طارق صبري ولحن تيتو وتوزيع وهندسة صوت أحمد صالح.

يذكر أن حمادة هلال شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول"، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال ، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.

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