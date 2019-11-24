الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية تامة الصنع لـ8.9 مليار دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع تامة الصنع سجلت ارتفاعًا إلى حدود 8.9 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقابل 8.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام، لتمثل بذلك 45.1% من جملة الصادرات المصرية خلال عام 2019.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير له، إلى أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة بلغت 1.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2019 مقابل مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة 100 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت صادرات السجاد والكليم من 191.6 مليون دولار لـ197 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وأضاف الإحصاء، أن صادرات الأسمدة سجلت ارتفاعًا إلى 911.7 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقابل 851.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 60.2 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الأدوية ومستحضرات الصيدلة من 159.5 مليون دولار لـ166 مليون دولار خلال الفترة نفسها.