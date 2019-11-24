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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:05 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة تراي أوشن للبترول في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبدالمجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبدالستار.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "محمد.م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار".

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا، ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلًا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي.

وقال الشاهد تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، إن شركة "تراي أوشن" شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 92012 حتى 22012 قيام كلا من "محمد. م" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، و"م. ف" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني -فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الإفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق.

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