ألكسندر بيك.. مراسلًا حربيًا فى "قصة الرعب والجرأة"

صدر حديثًا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ الترجمة العربية لرواية "قصة الرعب والجرأة" من تأليف ألكسندر بيك.



كتب الكاتب السوفياتي المعروف قسطنطين سيمونوف عن رواية ألكسندر بيك قائلًا: "إن الحقيقة المذكورة في كتاب "قصة الرعب والجرأة" هي من أهم وأعز الحقائق التي كتبناها نحن جميعًا عن الحرب الوطنية الكبرى ضد الفاشستية، ففي هذا الكتاب صُورت الحرب على حقيقتها بقلم موهوب ومبدع.



إن المأثرة أشبه بالأسطورة، التي اجترحها جنود وضباط إحدى كتائب فرقة الجنرال بانفيلوف التي حاربت في اتجاه فولوكولامسك، ألهمت ألكسندر بيك الذي كان آنذاك مراسلًا حربيًا لكتابة "قصة الرعب والجرأة"، ولقد كتبها فورًا عندما كانت آثار حوادث سنة 1941 القاسية وهزيمة القوات الهتلرية الغازية عند موسكو فظة قوية، وأعيد طبعها منذ ذلك الحين مرات ومرات وترجمت إلى عشرات من لغات شعوب العالم.



ولقد قدم الكسندر بيك لكتابه بمقدمة ذكر فيها تاريخ إنشاء قصة الرعب والجرأة ومصائر أبطالها.