سمية الألفى: "فاروق الفيشاوى طلقنى 3 مرات"

تحدثت الفنانة سمية الألفي، عن علاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وعن بعض تفاصيل حياتهما الزوجية، مؤكدة أنهما كانا مثل الأطفال الصغيرة تحدث بينهما مشادات ولكنهما يتصالحان بسرعة جدًا.



وأضافت "الألفي" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامجه "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار": "أصعب لحظة مرت على فاروق الفيشاوي عندما علم أنني سأتزوج وذهب لأمي يبكي، وقال: سمية لازم ما تعملش كده".



وأوضحت أنها تطلقت من الفنان فاروق الفيشاوي 3 مرات وكان القرار بموافقتها.



كما تحدثت عن ابنها "عمر"، والمقل في الظهور إعلاميًا قائلة": "عمر ابني هو كبير العائلة ولم يحب التمثيل لكنه احترف المونتاج، مشيرًا إلى أن الفنان فاروق الفيشاوي كانا يطلقان عليه لقب كبير العائلة؛ لأنه كان دائمًا يحل أي مشكلة سواء بينهما.