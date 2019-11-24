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الثقافة

فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية اليوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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بالتعاون مع منتدى الإبداع العلمي والتكنولوجي٬ تقام بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ ندوة علمية بعنوان "الإبداع العلمي في حرب أكتوبر وملحمة كبريت" ضيف اللقاء كيميائي محمد نور الدين٬ أحد أبطال ملحمة كبريت وخبير البترول والبتروكيماويات بالأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة العديد من شركات البترول (سابقًا) تقديم د. حسن لطفي.

في سياق متصل تستقبل قاعة توفيق الحكيم التابعة للمركز٬ في نفس التوقيت٬ أمسية أدبية لمناقشة رواية "دندرة اللعنة المزيفة" من الدكتور أيمن حامد٬ والصادرة عن دار الحسناء للنشر والتوزيع.

ويناقش الرواية كلا من، الدكتور محمد عبدالحميد خليفة والدكتورة كاميليا عبدالفتاح، ويدير الأمسية الشاعر أحمد فضل شبلول.

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