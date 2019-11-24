حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 24 نوفمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الدلو ليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: يوم حافل بالمتاعب والمواجهات على مختلف الصعد، تشعر بالامتعاض والاستياء والغضب" كما قد تحزن غير مرّة لغبنٍ أو لمعاملة سيئّة لا تستحقّها بالتأكيد.



عاطفيًا: انفتاحك على الخارج وعلى الحياة العاطفية يدفعك إلى سلوك سبل جديدة تجعلك تحسن في نفسيتك ومظهرك، فتبرز وتلفت أنظار المحيطين بك.



صحيًا: عوامل متعددة تطالك وتنصحك بالحذر والانتباه الى صحتك وسلامتك والابتعاد عن كل ما يشكل ضغطا معنويًا ونفسيًا.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.