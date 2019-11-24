حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 24 نوفمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجدي ليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تتحسن المعنويات وتسير على طريق جيدة، ويمكن القول إنك تقترب من أهدافك ولو بسرعة أقل، لكنك ستحقق ما تصبو إليه.



عاطفيًا: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك، بإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة معه.



صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع والمساعدة.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.