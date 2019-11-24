حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 24 نوفمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج العقرب ليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تتمتع بحماسة كبيرة وتكون مستعدًا لطرح تساؤلات كثيرة، ويبدو فكرك نشيطًا ونقاشاتك مقنعة، وتعبّر عن آرائك بسلطة وثقة.



عاطفيًا: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه، وتتجنب التورّط في مواجهات شرسة.



صحيًا: إحذر الفوضى فقد تسبب لك الإحباط أو توقعك في اليأس وتشير إلى تغييرات تحصل في حياتك الصحية.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.