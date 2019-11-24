حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 24 نوفمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجوزاء ليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تنهمك في العمل بصورة استثنائية وتشارك احدهم مهمة او هدفًا وتسعى من أجل الحصول على مركز أو منصب ربما، فتكون النقاشات مثمرة جدًا، وتكسب التقدير.



عاطفيًا: يخف الوهج قليلًا في الأسابيع الاولى وتهدأ الأوضاع ويسود جو أكثر تشنجًا من السابق، أنصح لك وضع حدّ فوري للنزاع وإيجاد حلول وتسويات ترضي الطرفين.



صحيًا: يمكنك ممارسة رياضات سهلة في المنزل منها قفز الحبل وصعود الدرج لكي تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.