حظك اليوم.. برج الثور الأحد 24 نوفمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الثور ليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: لا تتشبث برأيك اذا اردت الحصول على الموافقة، لا توقع عقودًا جديدة، ولا تتخذ قرارات أساسية، تجنب المبالغة والتطرف واحذر العدائية.



عاطفيًا: بداية الطريق نحو أهداف مهمّة ورئيسيّة، ولهذا السبب قد يلتقى العازب من يلفت احساسه ويسلب قلبه.



صحيًا: تتمتع اليوم بصحة جيدة، لذلك ينصحك الفلك بالمحافظة على ذلك مع اتباع نظام غذائي صحي سليم، الأمر الذي يساعد في المحافظة على وزن صحي سليم.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.