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مصر

كيف تواجه الدولة تضارب المصالح داخل الجهات الحكومية؟

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:32 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عددًا من الضوابط التي استحدثتها الحكومة للحد من تضارب المصالح بين موظفي الدولة داخل المصالح والجهات الحكومية المختلفة، وذلك وفقًا لمدونة أخلاقيات وسلوكيات الموظف العام.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لانفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من بين تلك الضوابط، حظر أداء الموظف العام أي أعمال أو أنشطة من شأنها حدوث تضارب ظاهري أو حقيقي أو محتمل مع أعمال وظيفته، وكذلك عدم استغلال وظيفته في الحصول على مكاسب مالية أو عينية أو أي شئ ذي قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته، وإلزامه بالحصول على الموافقات للاشتراك في جمع التبرعات أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية.

كما شددت الوزارة على حظر استغلال ما يتوفر لدى الموظف بحكم طبيعة عمله من معلومات لتحقيق منافع شخصية بشكل مباشرة أو غير مباشر، وكذلك عدم جواز شغل الموظف عمل آخر سواء بأخر أو بدون أجر أثناء فترة الإجازة إلا بموافقة جهة العمل، مع ضرورة إعلام الرئيس المباشر خطيًا بشكل فوري في حالة حدوث تضارب مصالح مع إيضاح طبيعة العلاقة وكيفية التضارب.

وفيما يخص جمع التبرعات، لفتت إلى ضرورة الحصول على موافقات من السلطة المختصة لجمع التبرعات أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية، وفي حالة النقل أو الخروج من المنصب إلي جهة أخري أو الإحالة للتقاعد يحظر على الموظف حجب المعلومات المرتبطة بالوظيفة التي كان يشغلها عن الشاغل الجديد للمنصب وإلا أثر ذلك على مستحقاته الوظيفية بعد النقل أو الخروج أو انتهاء الخدمة.

كما حظرت المدونة عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة؛ منعًا لتضارب المصالح داخل الوحدة التنظيمية وفي حالة حدوث ذلك وجب قيام الموظف بإبلاغ الإدارة الأعلى كتابة، والتأكيد على الإقرار بملكية الدولة للاختراعات التي يبتكرها إذا كان الاختراع يدخل في نطاق مهام وظيفته بحيث لا يجوز استخدامها لتحقيق مصلحة ذاتية.

كما ألزمت الموظف الامتناع عن القيام بأي نشاط، يمكن أن يؤدي إلى معاملة مميزة للأشخاص في تعاملاتهم مع الحكومة أو بما يعرض علاقة إدارته مع الجمهور للخطر، إلى جانب تفادي إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات ترتبط مصالحها بقراراته الوظيفية.

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