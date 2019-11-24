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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 24 نوفمبر 2019

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:20 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات الأبراج الفلكية ليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 على النحو التالي:

- الحمل:
مهنيًا: تنطلق في اتجاهات عديدة، وتسوي أمورًا مهنية وتنهمك بقضية معينة، فتبذل جهدًا كبيرًا لإنجاحها، ويحالفك الحظ، وتعرف فرصة مميزة تلتقطها.
عاطفيًا: تنمو حياتك الشخصية، وتزداد الروابط متانة وتصفو الأجواء في سمائك، وتتمتّع بسهولة التواصل مع الحبيب وتبدي اهتمامًا صادقًا بآرائه وتسعى جاهدًا لإرضائه.
صحيًا: حاول أن تنام الساعات الكافية لكي ترتاح كما يجب، وتبقى في وضع صحي جيد ونشاط مميز لكي تؤدي المطلوب منك في حينه.

- الثور:
مهنيًا: لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة، لا توقع عقودًا جديدة، ولا تتخذ قرارات أساسية، تجنب المبالغة والتطرف واحذر العدائية.
عاطفيًا: بداية الطريق نحو أهداف مهمّة ورئيسيّة، ولهذا السبب قد يلتقي العازب من يلفت إحساسه ويسلب قلبه.
صحيًا: تتمتع اليوم بصحة جيدة، لذلك ينصحك الفلك بالمحافظة على ذلك مع اتباع نظام غذائي صحي سليم، الأمر الذي يساعد في المحافظة على وزن صحي سليم.

- الجوزاء:
مهنيًا: تنهمك في العمل بصورة استثنائية وتشارك أحدهم مهمة أو هدفًا وتسعى من أجل الحصول على مركز أو منصب ربما، فتكون النقاشات مثمرة جدًا، وتكسب التقدير.
عاطفيًا: يخف الوهج قليلًا في الاسابيع الاولى وتهدأ الأوضاع ويسود جو اكثر تشنجًا من السابق، أنصح لك وضع حدّ فوري للنزاع وايجاد حلول وتسويات ترضي الطرفين.
صحيًا: يمكنك ممارسة رياضات سهلة في المنزل منها قفز الحبل وصعود الدرج لكي تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين.

- السرطان:
مهنيًا: الدرب يكون سالكًا في مختلف الاتجاهات وخاليًا تمامًا من العراقيل، وكأنّ القدر يقدّم لك فرصة ثمينة للتقدّم، لذلك اعتبر الأيام المقبلة رائعة وحظوظها لا تفوّت.
عاطفيًا: تبدو علاقاتك ممتازة افتح يديك يا عزيزي، لكي تستقبل قصة مهمة قد تنطبع في ذاكرتك أو تشكل مفترق طرق في حياتك.
صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، والحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي.

- الأسد:
مهنيًا: كن متحسبًا جدًا للأحداث التي قد تطرأ، الأعباء كثيرة وأنت تميل إلى اتخاذ قرار جريء أو إعلان حسم لمسألة عالقة.
عاطفيًا: تساورك شكوك بالنسبة إلى العواطف التي يبادلك إياها الطرف الآخر، أو تبدو غير مكتف بما تنال.
صحيًا: لا تجازف بما تملك واحذر التراجع الصحي، قد تميل إلى التشاؤم أو الانفعال السريع، لا تتسرع في إلقاء اللوم على أحبائك.

- العذراء:
مهنيا: انفراجات مهمّة تطال في وضعك المهني، وهذا ما يؤدي إلى مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقًا.
عاطفيًا: تصرّفاتك استفزازية، وهذا ما يتسبب بخلاف مع الشريك لكن العواقب تكون بسيطة وعابرة.
صحيًا: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشرًا إيجابيًا على مدى جاهزيتك لتحمّل الضغوط مهما تكن كبيرة.

- الميزان:
مهنيًا: تأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفرًا ودراسات مهمة، ومشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات.
عاطفيًا: تقترب تدريجيًا من تحقيق الحلم الذي راودك طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من المقالي والمشاوي الغنية بالدهون لأنها مضرة بالصحة، واستعض عنها بالخضروات ولا سيما في المساء.

- العقرب:
مهنيًا: تتمتع بحماسة كبيرة وتكون مستعدًا لطرح تساؤلات كثيرة، ويبدو فكرك نشيطًا ونقاشاتك مقنعة وتعبّر عن آرائك بسلطة وثقة.
عاطفيًا: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه وتتجنب التورّط في مواجهات شرسة.
صحيًا: احذر الفوضى فقد تسبب لك الإحباط أو توقعك في اليأس وتشير إلى تغييرات تحدث في حياتك الصحية.

- القوس:
مهنيًا: وضّح كلامك، ونظّم وقتك بشكل جيد تفاديًا لتزامن الواجبات، وأنصحك بعدم التطرق إلى مواضيع حساسة والانسحاب، ومن الأفضل الانعزال قليلًا.
عاطفيًا: تتدارك الأمر وتسارع إلى تصحيح الخطأ، وهذا أمر ممتاز ونافع، ولكن لا تتسرّع في البوح بكلّ ما يجول في خاطرك ولا سيما هذا اليوم.
صحيًا: في الجو خيبة أو شعور بالذنب أو تراجع في المعنويات، ما يسبب لك أزعاجًا يمكن أن يتطور إلى ألم.

- الجدي:
مهنيًا: تتحسن المعنويات وتسير على طريق جيدة، ويمكن القول إنك تقترب من أهدافك ولو بسرعة أقل، لكنك ستحقق ما تصبو إليه.
عاطفيًا: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك، بإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة معه.
صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع والمساعدة.

- الدلو:
مهنيًا: يوم حافلٌ بالمتاعب والمواجهات على مختلف الصعد، تشعر بالامتعاض والاستياء والغضب، كما قد تحزن غير مرّة لغبنٍ أو لمعاملة سيئّة لا تستحقّها بالتأكيد.
عاطفيًا: انفتاحك على الخارج وعلى الحياة العاطفية يدفعك إلى سلوك سبل جديدة تجعلك تحسن في نفسيتك ومظهرك، فتبرز وتلفت أنظار المحيطين بك.
صحيًا: عوامل متعددة تطالك وتنصحك بالحذر والانتباه الى صحتك وسلامتك والابتعاد عن كل ما يشكل ضغطا معنويًا ونفسيًا.

- الحوت:
مهنيًا: تتحسن أحوالك تدريجيًا نحو الأفضل، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد المهني وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة.
عاطفيًا: لا بأس من المبادرة إلى استماع الاعتذار من الشريف وفتح صفحة جديدة يسودها التفاهم والحب.
صحيًا: الرياضات والرحلات الطويلة تساعدك على استعادة نشاطك وحيويتك، واستمر في ممارسة نشاطاتك الرياضية المفضلة.

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