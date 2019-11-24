حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 24 نوفمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات الأبراج الفلكية ليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



- الحمل:

مهنيًا: تنطلق في اتجاهات عديدة، وتسوي أمورًا مهنية وتنهمك بقضية معينة، فتبذل جهدًا كبيرًا لإنجاحها، ويحالفك الحظ، وتعرف فرصة مميزة تلتقطها.

عاطفيًا: تنمو حياتك الشخصية، وتزداد الروابط متانة وتصفو الأجواء في سمائك، وتتمتّع بسهولة التواصل مع الحبيب وتبدي اهتمامًا صادقًا بآرائه وتسعى جاهدًا لإرضائه.

صحيًا: حاول أن تنام الساعات الكافية لكي ترتاح كما يجب، وتبقى في وضع صحي جيد ونشاط مميز لكي تؤدي المطلوب منك في حينه.



- الثور:

مهنيًا: لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة، لا توقع عقودًا جديدة، ولا تتخذ قرارات أساسية، تجنب المبالغة والتطرف واحذر العدائية.

عاطفيًا: بداية الطريق نحو أهداف مهمّة ورئيسيّة، ولهذا السبب قد يلتقي العازب من يلفت إحساسه ويسلب قلبه.

صحيًا: تتمتع اليوم بصحة جيدة، لذلك ينصحك الفلك بالمحافظة على ذلك مع اتباع نظام غذائي صحي سليم، الأمر الذي يساعد في المحافظة على وزن صحي سليم.



- الجوزاء:

مهنيًا: تنهمك في العمل بصورة استثنائية وتشارك أحدهم مهمة أو هدفًا وتسعى من أجل الحصول على مركز أو منصب ربما، فتكون النقاشات مثمرة جدًا، وتكسب التقدير.

عاطفيًا: يخف الوهج قليلًا في الاسابيع الاولى وتهدأ الأوضاع ويسود جو اكثر تشنجًا من السابق، أنصح لك وضع حدّ فوري للنزاع وايجاد حلول وتسويات ترضي الطرفين.

صحيًا: يمكنك ممارسة رياضات سهلة في المنزل منها قفز الحبل وصعود الدرج لكي تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين.



- السرطان:

مهنيًا: الدرب يكون سالكًا في مختلف الاتجاهات وخاليًا تمامًا من العراقيل، وكأنّ القدر يقدّم لك فرصة ثمينة للتقدّم، لذلك اعتبر الأيام المقبلة رائعة وحظوظها لا تفوّت.

عاطفيًا: تبدو علاقاتك ممتازة افتح يديك يا عزيزي، لكي تستقبل قصة مهمة قد تنطبع في ذاكرتك أو تشكل مفترق طرق في حياتك.

صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، والحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي.



- الأسد:

مهنيًا: كن متحسبًا جدًا للأحداث التي قد تطرأ، الأعباء كثيرة وأنت تميل إلى اتخاذ قرار جريء أو إعلان حسم لمسألة عالقة.

عاطفيًا: تساورك شكوك بالنسبة إلى العواطف التي يبادلك إياها الطرف الآخر، أو تبدو غير مكتف بما تنال.

صحيًا: لا تجازف بما تملك واحذر التراجع الصحي، قد تميل إلى التشاؤم أو الانفعال السريع، لا تتسرع في إلقاء اللوم على أحبائك.



- العذراء:

مهنيا: انفراجات مهمّة تطال في وضعك المهني، وهذا ما يؤدي إلى مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقًا.

عاطفيًا: تصرّفاتك استفزازية، وهذا ما يتسبب بخلاف مع الشريك لكن العواقب تكون بسيطة وعابرة.

صحيًا: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشرًا إيجابيًا على مدى جاهزيتك لتحمّل الضغوط مهما تكن كبيرة.



- الميزان:

مهنيًا: تأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفرًا ودراسات مهمة، ومشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات.

عاطفيًا: تقترب تدريجيًا من تحقيق الحلم الذي راودك طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من المقالي والمشاوي الغنية بالدهون لأنها مضرة بالصحة، واستعض عنها بالخضروات ولا سيما في المساء.



- العقرب:

مهنيًا: تتمتع بحماسة كبيرة وتكون مستعدًا لطرح تساؤلات كثيرة، ويبدو فكرك نشيطًا ونقاشاتك مقنعة وتعبّر عن آرائك بسلطة وثقة.

عاطفيًا: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه وتتجنب التورّط في مواجهات شرسة.

صحيًا: احذر الفوضى فقد تسبب لك الإحباط أو توقعك في اليأس وتشير إلى تغييرات تحدث في حياتك الصحية.



- القوس:

مهنيًا: وضّح كلامك، ونظّم وقتك بشكل جيد تفاديًا لتزامن الواجبات، وأنصحك بعدم التطرق إلى مواضيع حساسة والانسحاب، ومن الأفضل الانعزال قليلًا.

عاطفيًا: تتدارك الأمر وتسارع إلى تصحيح الخطأ، وهذا أمر ممتاز ونافع، ولكن لا تتسرّع في البوح بكلّ ما يجول في خاطرك ولا سيما هذا اليوم.

صحيًا: في الجو خيبة أو شعور بالذنب أو تراجع في المعنويات، ما يسبب لك أزعاجًا يمكن أن يتطور إلى ألم.



- الجدي:

مهنيًا: تتحسن المعنويات وتسير على طريق جيدة، ويمكن القول إنك تقترب من أهدافك ولو بسرعة أقل، لكنك ستحقق ما تصبو إليه.

عاطفيًا: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك، بإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة معه.

صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع والمساعدة.



- الدلو:

مهنيًا: يوم حافلٌ بالمتاعب والمواجهات على مختلف الصعد، تشعر بالامتعاض والاستياء والغضب، كما قد تحزن غير مرّة لغبنٍ أو لمعاملة سيئّة لا تستحقّها بالتأكيد.

عاطفيًا: انفتاحك على الخارج وعلى الحياة العاطفية يدفعك إلى سلوك سبل جديدة تجعلك تحسن في نفسيتك ومظهرك، فتبرز وتلفت أنظار المحيطين بك.

صحيًا: عوامل متعددة تطالك وتنصحك بالحذر والانتباه الى صحتك وسلامتك والابتعاد عن كل ما يشكل ضغطا معنويًا ونفسيًا.



- الحوت:

مهنيًا: تتحسن أحوالك تدريجيًا نحو الأفضل، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد المهني وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة.

عاطفيًا: لا بأس من المبادرة إلى استماع الاعتذار من الشريف وفتح صفحة جديدة يسودها التفاهم والحب.

صحيًا: الرياضات والرحلات الطويلة تساعدك على استعادة نشاطك وحيويتك، واستمر في ممارسة نشاطاتك الرياضية المفضلة.