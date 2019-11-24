اليوم.. ورشة العلاج بالفنون التعبيرية بدرب 1718

يُنظم مركز درب 1718 بالفسطاط٬ في السادسة مساء اليوم الأحد٬ ورشة العلاج من خلال الفنون التعبيرية٬ مع الفنانة التشكيلية عائشة رضوان٬ وهي ممارسة للعلاج بالفن من خلال الفنون التعبيرية.



العلاج بالفن هو شكل من أشكال العلاج النفسي٬ يستخدم وسائل التعبير الفني للتواصل٬ التنفيس٬ التعرف على الذات بشكل أكبر، والعلاج بالفنون التعبيرية هو ممارسة استعمال الرسم والفنون التشكيلية والخيال ورواية القصص والرقص والموسيقى والدراما والشعر والحركة بطريقة متداخلة من أجل دعم النمو البشري والتطور والشفاء.



في سياق متصل يعرض في الثامنة مساءً فيلم "بعد الفراق" للمخرج العراقي٬ هكار عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فرار الآلاف من الأكراد الإيزيديين من مدينة سنجار العراقية الواقعة تحت حصار داعش، ثم يجدون أنفسهم دون طعام أو ماء في قمة جبل سنجار، مع عدم وجود خيار آخر، نزل ثلاثة رجال للحصول على القوت لعائلاتهم، غير مدركين أن ممر آمن إلى كردستان قد افتتح مؤخرا، لتتفرق مصائر هؤلاء الرجال عن ذويهم. يكشف الوثائقي عن قصة زوجاتهم ً ً وأطفالهم الذين بعد أن وصلوا إلى مخيم للاجئين لا يزالون ينتظرون بفارغ الصبر أخبارا من الرجال، وفي نفس الوقت يحاولون التكيف مع الحياة في البيئة الجديدة.