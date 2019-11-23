"أسبوع الخير".. حملة طبية لعلاج المواطنين بـ "مستقبل وطن زفتى"

قام حزب مستقبل وطن بزفتى، بتحويل مقره الرئيسي لعيادات مجانية لخدمة المرضى وفق ما أسموه " أسبوع الخير "، حيث شهدت الفعاليات حضور كثيف من جانب المرضى والأهالي.



وتم توقيع الكشف المجاني على أكثر من ٨٠ حالة في تخصصات: العظام والباطنة والعلاج الطبيعي، وإجراء أكثر من ١٠٠ فحص وتحليل معملي بنسبة خصم ٧٠٪؜، كما تم صرف الأدوية المجانية، بخصومات ٤٠٪؜ على الأصناف الغير متوفرة بالتعاون مع شركات ومخازن الأدوية.



وأوضح سعيد عامر أمين الحزب بمدينة زفتى، أن الأسبوع الطبي يأتي بناءً على توجيهات المحاسب محمد عريبي أمين الحزب بمحافظة الغربية، بضرورة إقامة الفعاليات والخدمات التي تمس المواطن البسيط وترفع من الأعباء المادية وتقدم خدمات ملموسة للأهالي.



وأضاف عامر أن، العمل بالعيادات مستمر طوال أيام الأسبوع بجميع التخصصات وكشوفات وأدوية مجانية، واليوم الختامي سيشهد قافلة للعيون بالتعاون مع مركز عيون ميت غمر، وأن غدًا الأحد سيشهد الكشف في تخصصات التخاطب وصعوبات التعلم للأطفال، والنساء والولادة، والباطنة.



شارك في تنظيم الأسبوع الطبي هيئة مكتب الحزب بمدينة زفتى وعلى رأسها أمانة العضوية والشئون المالية والإدارية، أمانة الإعلام، أمانة السياسات، أمانة العمال والفلاحين، أمانة التدريب والتثقيف، والوحدة الحزبية الرابعة.