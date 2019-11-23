إحالة لص الهواتف بالأميرية لمحكمة الجنح

أمرت نيابة الأميرية بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل.



بدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، فى القبض على "م. ع"، 66 سنة، عاطل ومسجل خطر( نشل ) برقم 1987 فئة " أ" الحدائق وسابق اتهامه فى 19 قضية "عقب تورطه فى سرقة هاتف محمول من" إ. إ"، 60 سنة، موظف بالمعاش بأسلوب " النشل" وعندما تم تفتيشه ضبطت القوة بحوزته 2 هاتف محمول ماركة "سامسونج، HTC"، " مجهولين المصدر".



بمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف المقبوض عليه بسرقتها بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، فتحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.