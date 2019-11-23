القبض على 70 مهاجرا فى صبراتة الليبية

أعلن رئيس قسم الهجرة بمدينة صبراتة الليبية، مقدم باسم الغرابلي، أن عناصر القسم تمكنوا من القبض على عدد من المهاجرين غير القانونيين، اليوم السبت، في المدينة الساحلية الواقعة غرب العاصمة طرابلس.



وأضاف "الغرابلي" بحسب ما نقل موقع أخبار "ليبيا 24"، أن عدد المقبوض عليهم 70 مهاجرًا غير شرعيًا، لافتًا إلى أن كل جنسيات المهاجرين إفريقية من زامبيا والسودان والكاميرون.



وأوضح رئيس قسم الهجرة، أن المجموعة التي كانت تقوم بالتهريب تم القبض عليهم وهم 3 ليبيين في شاحنة وتم مصادرة القارب الذي تم تجهيزه لعملية التهريب عن طريق البحر.



يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، تمكن حرس السواحل الليبي من إنقاذ 284 مهاجرًا غير قانونيًا، خلال 4 عمليات نفذت في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، شمال كل من القره بوللي والزواية وأبوكماش.