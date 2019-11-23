إحالة عصابة سرقة الدراجات البخارية بالإكراه فى النزهة للجنايات

أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة دراجة بخارية من سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح في النزهة.



البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة النزهة، بضبط "أحمد.س" 39 سنة عاطل، و"سعيد.أ" 36 سنة عاطل، أثناء محاولة هروبهما عقب سرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه تحت تهديد السلاح، في أحد الشوارع بدائرة قسم النزهة، حيث ضبط بحوزتهما سلاح أبيض " مطواة قرن غزال، وطبنجة صوت".



و بمناقشتهما عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة، بحوزتهما اعترفا بسرقتها من مالكها بالإكراه، تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وتم التوصل إلى المجني عليه، وتبين أنه "علاء.ه" 26 سنة سائق، وباستدعائه تعرف على المتهمين، وكشف أنه أثناء سيره بالدراجة البخارية قيادته استوقفه المتهمان بدعوى أن هناك شيئًا عالقًا في الدراجة البخارية، مضيفًا أنه بمجرد أن توقف فوجئ بالمتهمين يقومان بالاعتداء عليه، محدثين ما به من إصابات، واستوليا على دراجته البخارية، ومتعلقاته الشخصية، وما بحوزته من مبالغ مالية، وفرا هاربان.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى إحالتهما للمحاكمة الجنائية، عقب انتهاء التحقيقات معهما.