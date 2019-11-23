مصرع عسكريين ماليين وإصابة 6 آخرين في هجوم إرهابي

لقي عسكريان ماليان مصرعهما وجرح ستة آخرون خلال هجوم مسلح شنه إرهابيون في مالي.



وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية الليلة أن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تفتيش في "أوو" الأمنية التابعة لمنطقة بانبوجارا، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الدرك وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجرحى إلى مركز صحي في المنطقة.

