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حوادث

جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب سبائك فضية فى طيات ملابس راكبة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:39 م
جريدة الدستور
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية من إحباط محاولة تهريب عدد من السبائك الفضية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الجوية السعودية رقم 411 القادمة من جدة اشتبه أحمد البنا رئيس الورديه وطه الشهاوى بالأمن الجمركى فى الراكبة ر. م. ا مصرية الجنسية قادمة من السعودية حيث بدت عليها علامات القلق والارتباك.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركيه أجابت بأنها هدايا وملابس العمرة وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفه أحمد عبدالخالق ومحمد منير مسئولى الفحص فأفادا بوجود أجسام معتمة أكدت الاشتباه.

وبالعرض على أيمن فوزى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من حسن على وعاصم فتحى مأمورى الحركة ونشأت عباس بمكافحة التهرب الجمركي وذلك لتفتيش أمتعتها الشخصية.

وبتفتيش حقائبها الشخصية تبين وجود 12 سبيكة فضية وزن كل سبيكة منها كيلو جرام بإجمالى 12 كيلو جرام مخبأة في حقيبة هاند باج بين طيات الملابس وبلغت قيمه المضبوطات 180 ألف جنيه.

وقرر محمود فرغلى مدير عام مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 48 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

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