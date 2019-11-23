شوقي غريب: شاركت في 80% من إنجازات الكرة المصرية

عاتب الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، جماهير الكرة المصرية، قائلًا إنه تعرض لتاريخ من الظلم وكانوا دائمًا يقولون إنه موجود في الفريق لأنه صديق هاني أبو ريدة.



وأضاف غريب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نسيوا إن 80% من إنجازات الكرة المصرية أنا كنت مشارك فيها.. سواء كلاعب أو كمدرب، شاركت مع الكابتن حسن شحاتة في الثلاث بطولات، وبطولات كثيرة أخرى".

