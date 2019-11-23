نيابة المطرية تصادر 6 أطنان أغذية مجهولة المصدر داخل شركة

أمرت نيابة المطرية بمصادرة 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل شركة، وعرضها على الطب البيطري بوزارة الصحة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما كلفت بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين، مفاده تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "ا. ا. ع"، المسئول عن شركة لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم المطرية، لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد إعادة تعبئتها مستخدما علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المصنع على 5 أطنان و195 كيلو "ذرة، خلطة، ملح، مرمرية، كزبرة، ورق لورى، شطة، جنزبيل، فيجتار، 1.250 طن دقيق فاخر"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.