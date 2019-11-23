استشاري نفسي ينصح بحظر الأصدقاء "النكديين" على "فيسبوك"

قال الدكتور إبراهبم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن الطاقة الإيجابية معدية، وكذلك الطاقة السلبية معدية، لهذا على الإنسان أن يحرص على أن يقترب من الأشياء والأشخاص المبهجين.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc": "الإيمان والرضا والصدقات تسبب سعادة، والصوم أحيانا يسبب سعادة، والتجمعات في المناسبات الدينية، والتجمات الإنسانية، كل ذلك يسبب سعادة، يمكن أن تستمتع وأنت تأكل أو تشاهد مباراة، أو تقرأ رواية أو تتمشى أو أو على السوشيال ميديا تختار الحاجات الإيجابية".



وأشار إلى أن مسبب السعادة يختلف من شخص لآخر، فشخص يسعد بحضن أولاده، وآخر بوجوده مع الناس، وثالث يسعد بدعوة من أمه، ورابع بممارسة الرياضة، أو اللعب على الموبايل.



وحذر استشاري الطب النفسي، من السخرية أو التسفيه من شيء يسبب السعادة لشخص، مردفًا: "اقترب من ناس تضحك في وشك، وأوعى تنام متضايق، اتفرج على حاجة تضحكك، لو أصحابك نكديين غيرهم، واعمل لهم بلوك على الفيسبوك، أو انفلولو".



وأردف:"السعادة ليست في المال، فكم من مشاهير انتحروا ولا ينقصهم مال أ، شهرة، لأنهم غير قادرين على تحقيق السعادة".

