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حوادث

"قفز من الشباك".. تفاصيل تمزيق فرارجي جسد زوجته بـ40 طعنة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:00 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لقتل فرارجي لزوجته بتمزيق جسدها بـ 40 طعنة بـ"السيف" لشكه في سلوكها.

وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم فرارجي 41 عاما متزوج المجنى عليها منذ أكثر من 15 عاما وأنجبا 6 أطفال، نشبت بينهما في الآونة الأخيرة خلافات زوجية، ترك الزوج على إثرها شقة الزوجية منذ 5 أيام بعدما شك في سلوكها.

وأضافت التحريات برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن إحدى بنات المتهم شاهدته قادما عصر اليوم السبت، حاملا "سيف" وما أن رأته زوجته أصيبت بالذعر وأسرعت إلى الغرفة لتغلق بابها من الداخل، إلا أنه دخل إليها عبر نافذة الغرفة، وانهال عليها طعنا وضربا في أنحاء جسدها بـ"السيف"، واستغاثت ابنتها بالمارة والجيران فور سماع صرخات والدتها.

وأوضحت التحريات أن المتهم فر هاربا مع سماع استغاثات ابنته، وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة غرب الجيزة والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، لمسرح الواقعة، وتبين أن الزوجة المجني عليها مصابة بأكثر من 40 طعنة وضربة وفارقت الحياة نتيجة شدة النزيف، وتحركت عدة مأموريات بحثا عن المتهم في مسقط رأسه بمحافظة قنا ومحل عمله الواقع في شارع مجاور لمنزله والأماكن التي يتردد عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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