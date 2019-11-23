أمريكا تدعو مواقع التواصل الاجتماعي لتعليق حسابات النظام الإيراني

دعت الخارجية الاميركية فيسبوك وتويتر وانستجرام إلى تعليق حسابات القادة الايرانيين إلى حين عودة خدمة الانترنت في ايران التي تشهد توترا.



وقطع الإيرانيون عن العالم منذ أكثر من أسبوع بعد حجب شبه تام للشبكة من قبل سلطات طهران في خضم تظاهرات عنيفة.



وقال براين هوك المبعوث الاميركي لايران في مقابلة مع بلومبيرغ "انه نظام شديد النفاق. يقطع انترنت في حين تستمر الحكومة في استخدام حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي".



وأضاف "ندعو شركات شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام وتويتر الى تعليق حسابات المرشد الأعلى (علي) خامنئي ووزير الخارجية (جواد) ظريف والرئيس (حسن) روحاني حتى يعيدوا خدمة انترنت لشعبهم".



واندلعت اضطرابات في 15 نوفمبر بعد ساعات من إعلان إصلاح في طريقة تقديم الدعم للبنزين بهدف توجيهه الى الاسر الاكثر فقرا. لكن الاجراء ترافق مع زيادة كبيرة في سعر البنزين في خضم أزمة اقتصادية عميقة.



وغداة ذلك قطع الإيرانيون عن العالم بعد تضييق، مشدد على إمكانية الدخول الى انترنت ما اعتبر وسيلة لمنع انتشار فيديوهات الاضطرابات التي خلفت خمسة قتلى بحسب حصيلة رسمية، وأكثر من مئة قتيل بحسب منظمة العفو الدولية.



وقال هوك "قطع النظام انترنت لانه يحاول اخفاء القتلى والمآسي التي تسبب فيها لآلاف المتظاهرين في البلاد".



وفرضت واشنطن الجمعة عقوبات بحق وزير الاتصالات الايراني محمد جواد اذري جهرومي وذلك "لدوره في الرقابة الواسعة على الانترنت" في إيران.



وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا في تغريدة بالفارسية الجمعة المتظاهرين الإيرانيين إلى إرسال كل دليل على "قمع" من السلطات الإيرانية إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أنهم "سيعاقبون على تلك التجاوزات".