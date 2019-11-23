محافظ الجيزة يجتمع بنواب البدرشين لحل بعض المشكلات

أعلن صبحي الدالي وبكر أبو غريب، أعضاء مجلس النواب عن دائرة البدرشين بالجيزة، عن عقدهما اجتماعًا، اليوم السبت، مع محافظ الجيزة لحل بعض مشكلات الدائرة، بحضور عددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأشار النائبان إلى أن المحافظ وعد باستكمال أعمال الصرف الصحي بقرى سقارة وميت رهينة خلال شهر والانتهاء من أعمال وصلات الصرف بمزغونة والشوبك وابورجوان قبلى خلال شهرين.



وأوضحا أنه تم تشغيل شبكة الإنترنت بإدارة الشئون الاجتماعية بالبدرشين لما سببه توقف الشبكة من شلل تام فى خدمة المواطنين وحل مشكلة قيود ارتفاعات أرض مدرسة عمران عمران والشباب الإعدادية وأرض مدرسة الحاج صلاح أبوغريب بالشوبك، ووعد المحافظ بحل المشكلة فورا وخلال هذا الأسبوع.



وقال النائبان إنه سيتم إدخال الصرف الصحى بشارع غرباوى واستكمال إدخال الصرف بالإمام الشافعى وعباس عنانى بمدينة البدرشين.