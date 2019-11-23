"حجم عائلي" لشريف عبد المجيد في جاليري "ضي" 12 ديسمبر

يناقش القاص شريف عبد المجيد، مختاراته القصصية "حجم عائلى" والصادرة مؤخرًا عن "هيئة الكتاب"، يوم 12 ديسمبر المقبل فى تمام السادسة مساءً بجاليري ضي في المهندسين، ويدير الندوة الزميل حسام الضمراني الصحفى بجريدة الدستور، وسط حضور عدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافى.



"حجم عائلى" تشمل مختارات قصصية من مجموعاته القصصية الست التي صدرت له من قبل وهي: صولو الخليفة٬ تاكسي أبيض٬ مقطع جديد لآسطورة قديمة٬ خدمات ما بعد البيع٬ فرق توقيت٬ جريمة كاملة.