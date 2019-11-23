ضبط 3 أطنان أعلاف غير صالحة للاستخدام بالغربية

صادرت مباحث التموين بالغربية، السبت، 3 أطنان أعلاف حيوانية معدة للبيع في السوق داخل إحدى «المدشّات» بدائرة مركز المحلة الكبري.



تلقى العميد محمد عتمان، مدير مباحث تموين الغربية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة، بضبط مالك أحد المدشات دون ترخيص بدائرة مركز المحلة الكبري، لحيازته 3 أطنان أعلاف حيواني غير صالحة الاستخدام الحيواني، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



وكانت مباحث تموين الغربية قد نجحت في ضبط (أحمد.ك.م) 66 عامًا، مقيم بقرية العامرية دائرة مركز شرطة المحلة الكبري، وبحوزته 3 أطنان علف حيواني غير صالح.



تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وحرر محضر رقم بالواقعة حمل رقم ٤٣٣٢٧ جنح المحلة، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.