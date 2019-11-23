بطاقة للحيوانات لتحصينها ضد الحمى القلاعية بالإسكندرية





بدأت الحملة اليوم بقرية آبيس 81، بحضور معاون رئيس حي وسط للخدمات، وتم الاستعانة بإذاعة مسجد القرية للإعلان عن الحملة وتحصين الحيوانات التي تجمعت بالقرب من المسجد، كما تم المرور على منازل القرية، وتحصين جميع الحيوانات من عمر شهرين، كما شملت الحملة ترقيم وتسجيل الحيوانات غير المسجلة، وعمل بطاقة لكل حيوان.



كما روعى خلال الحملة تحصين الحيوانات غير المريضة من خلال الكشف الظاهري على الحيوانات قبل التحصين، واستبعاد الحيوانات المريضة مع كتابة العلاج اللازم لها، وتستمر الحملة لمدة شهرين وتستهدف تطعيم جميع الحيوانات بالقرى التابعة للحي.

شارك حي وسط، السبت، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، في فعاليات اليوم الأول للحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمّى الوادي المتصدع؛ والتي تستهدف حماية الصحة العامة، والثروة الحيوانية من هذه الأمراض الخطيرة، والمشتركة بين الإنسان والحيوان.