غدًا.. عقد ثاني جلسات مؤتمر "الشأن العام"

يستضيف منتدى أخبار اليوم للسياسات، غدًا الأحد، ثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام" الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف بمؤسسة أخبار اليوم بقاعة أحمد رجب.



وصرح وزير الأوقاف بأن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية وبالتنسيق مع الكاتب الكبير ياسر رزق، رئيس منتدى أخبار اليوم للسياسات بما يضم من قامات فكرية ووطنية.



يأتي اللقاء بحضور وزراء الأوقاف، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي، والثقافة، ورئيس مجلس إدارة منتدى أخبار اليوم للسياسات الدكتور مصطفى الفقي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الكاتب الصحفي ياسر رزق.