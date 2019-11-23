غدًا.. انطلاق موقع "الأهرام" في ثوبه الجديد بحضور كرم جبر

تطلق مؤسسة الأهرام، غدا الأحد، موقع "الأهرام" فى ثوبه الجديد بعد إجراء بعد التعديلات عليه وذلك فى قاعة 518 الدور الخامس بمؤسسة الأهرام.



ودعا عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، لإطلاق الموقع بحضور كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، ورؤساء التحرير وأعضاء مجلس إدارة الأهرام.



من جانبها؛ أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي بالمشاركة مع مؤسسة الأهرام مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا غدا الأحد للإعلان عن إطلاق البوابة الرقمية لمؤسسة الأهرام.