زوجة شقيقه: "معتز مطر حرم بنتي من أبوها.. وإخواته مش مسامحينه"

قالت ريم سمير زوجة شقيق الإعلامي الإخواني المعتز مطر، إنها تتمنى أن تعيش حياتها بشكل طبيعي للغاية مع أسرتها وزوجها، خاصة أنها وأسرتها يرفضون بشكل كامل كل مايفعله معتز مطر.

وأضافت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن ابنتها كانت لا تنام إلا في حضن والدها، ولكن معتز مطر بسبب أفعاله، حرمها من أبيها.

وواصلت: "أنا مش مسمحاه، وإخواته مش مسامحينه بسبب اللي بيحصل لهم".