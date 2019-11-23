فتح تحقيق جديد مع نجل الرئيس البرازيلي بولسونارو

أعلنت النيابة العامة في البرازيل عن فتح تحقيق جديد مع السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل رئيس البلاد جاير بولسونارو.



وأشارت النيابة العامة، اليوم السبت، إلى أن التحقيق الجديد متعلق بشبهات بقيام فلافيو بولسونارو بعمليات توظيف وهمية للكوادر في فريقه، وذلك عندما كان نائبا في المجلس التشريعي لولاية ريو دي جانيرو.



وأوضحت النيابة العامة أن هذا التحقيق منفصل، ولا علاقة له بالتحقيق السابق مع نجل الرئيس، الذي اتهم فيه بمخالفات متعلقة بدفع الرواتب لكوادره.



ونفى محامي نجل بولسونارو ارتكاب موكله أي جرم، قائلا إنه "في نهاية هذه العملية سيتم إثبات عدم وجود أي أمر غير شرعي".



يذكر أن عمليات توظيف وهمية من قبل المشرعين من أجل الاستحواذ على المبالغ المالية المخصصة لدفع الرواتب للموظفين تمثل طريقة واسعة الانتشار للفساد في البرازيل.