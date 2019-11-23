24 معتمرًا يحصلون على "باركود العمرة"

بدأت شركات السياحة استعداداتها لبدء موسم العمرة، الذي سينطلق بعد غد، وواصلت الشركات تسجيل بياناتها على بوابة العمرة المصرية، التي بدأت العمل استعدادا لانطلاق الرحلات، كما أصدرت البوابة أمس الباركود الخاص بأول مجموعة معتمرين تابعين لشركة سياحية.



وكشف مصادر في تصريحات لـ"الدستور" عن أن عدد المعتمرين الذين حصلوا على الباركود الخاص بتأشيرة العمرة حتى الآن 24 شخصا، وأنهت شركات السياحة التابعة لهم جميع الإجراءات على بوابة العمرة المصرية.



وتعد البوابة هي المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكانت وزارة السياحة قد اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441هـ مبكرا هذا العام، وتم نشر هذه الضوابط بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 أغسطس 2019.



وتهدف بوابة العمرة المصرية إلى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكتروني متكامل يربط بين وزارة السياحة وجميع الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين، حيث يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.