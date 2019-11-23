بـ1500 جنيه.. فرص عمل لمهندسين وعمال إنتاج بالإسكندرية

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص بالإسكندرية، براتب يصل إلى ١٥٠٠ جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة ٣ مهندسين زراعيين على أن يكون المتقدم متخصص صناعات غذائية، وحاصلا على بكالوريوس زراعة.



وتحتاج الشركة إلى ١٥٠ عامل إنتاج، من الجنسين ولا يشترط وجود مؤهل براتب ١٢٠٠ جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم على ٤٠ سنة.



وتطلب الشركة ٢ فني ميكانيكا على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ أو متوسط صناعي، براتب ١٥٠٠ جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير المواصلات (الإسكندرية - البحيرة).



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على ٠١٢٢٩٢٢٨٠٤٣، والتواصل مع المدير المسئول أيمن سعد عبدالحميد، أو التوجه لمقر الشركة في برج العرب، المنطقة الصناعية الثالثة.