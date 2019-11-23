مناقشة رواية "دندرة اللعنة المزيفة" بـ"إبداع الإسكندرية" غدا

ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، غدا، ندوة لمناقشة رواية "دندرة اللعنة المزيفة" للكاتب دكتور أيمن حامد، وذلك بمقر المركز وسط مدينة الإسكندرية.



وتتناول الندوة، بالعرض والتحليل، الرواية الصادرة عن دار حسناء للنشر، بمشاركة أستاذ النقد الأدبي بجامعة دمنهور دكتور محمد عبد الحميد خليفة، وعضو اتحاد كتاب مصر، والناقدة الأدبية دكتورة كاميليا عبدالفتاح، والأديب أحمد فضل شبلول.