تحديد مكان المتهم بقتل زوجته وتقطيعها بالسيف في الهرم

تمكنت قوات مباحث الجيزة من تحديد مكان هروب المتهم بقتل زوجته في منطقة الهرم وأرسلت 3 مأموريات لضبطه، وجارٍ ضبطه، خلال الساعات القليلة المقبلة.



وانتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة بمنطقة الهرم، وناظرت الجثة، وتبين أن غرفة النوم "مسرح الجريمة"، عبارة عن بركة من الدماء، وأن أجزاء من جسد المجني عليها متناثرة في أرضية الغرفة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها.



وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة، وبدأت في رفع البصمات، وحرزت سلاح الجريمة "سيف"، ملطخ بالدماء.



وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في واقعة قتل وتقطيع زوجة على يد زوجها "هارب" في الهرم.



وأوضحت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم "فرارجي" عامل في محل "فراخ"، 41 عاما، والمجني عليها 39 عاما، بينهما خلافات، وكان غائبا عن المنزل لمدة 3 أيام، وعاد صباح اليوم، وعقب مشاهدته لها، أمسك "السيف"، وذبحها، وتعدى عليها بالضرب بالسيف 40 ضربة، لشكه في سلوكها.