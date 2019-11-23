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خبير اقتصادي: السيسي يبحث عن أفضل تمويل للمشروعات الإفريقية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:12 م
السيسي
السيسي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر "استثمر في إفريقيا" خطوة لدعم وتشجيع الاستثمار بالقارة السمراء.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، أن الأفارقة كان يسيئهم ابتعاد مصر عنهم لسنوات، والآن مصر تعود لهم، وهو ما يعتبر ترويج رائع لمصر سياحيًا واستثماريًا.

ولفت جاب الله، إلى أن المؤتمر حلقة من ضمن سلسلة حلقات قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث يتبنى رؤية إفريقيا 2063، منوهًا أن الرئيس يبدأ من حيث انتهى الآخرون، فعمل على الترويج للاستراتيجية والرؤية التي كانت محددة مسبقًا، وأصبح يتحدث عن مشروعات محددة، لها مردود على إفريقيا وعلى الآخر.

وأردف: "الرئيس السيسي يبحث عن أفضل تمويل لمشروعات الربط الكهربائي والاستثمار في البنية التحتية بدول إفريقيا، ويروج لذلك خارجيًا وداخليًا، مستثمرًا نجاح مصر والتزامها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فمصر لم يخرج منها قارب واحد هجرة غير شرعية منذ 2015".

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