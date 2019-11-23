"الحركة الوطنية" يشارك في ملتقى التوظيف بأسيوط

شارك حزب الحركة الوطنية برئاسة اللواء رؤوف السيد بأسيوط، اليوم السبت، في الملتقي التوظيفي الذي حضره وزير القوي العاملة، تحت عنوان "مصر بكم أجمل لذوي الاحتياجات الخاصة".



كما شاركت مجموعة من أمانة العمال والمرأة والشباب بالحزب في الملتقي التوظيفي، والذي تم افتتاحه اليوم بحضور وزير القوى والعاملة، ومحافظ أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وشارك في فعاليات الافتتاح هشام أمين، أمين العمال بالحزب، وشربات محمد بأمانة المرأة، وأمل عبدالجواد بأمانة الإعلام بأسيوط، ويوفر الملتقى عدد من الوظائف للشباب من أبناء محافظة أسيوط.