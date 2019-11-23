الأردن يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة

تمكنت إحدى وحدات الجيش الأردني، فجر اليوم السبت، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.



وقال مصدر عسكري أردني مسؤول، إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد مشاهدة عدد من الأشخاص يحاولون الاقتراب من الحدود الأردنية، ما أدى إلى تراجعهم تجاه الداخل السوري".



وأضاف، أن العسكريين قاموا بتفتيش المنطقة، وبعد ذلك تم ضبط عدد من الأكياس تحوي 262 ألف حبة كبتاغون و4509 حبات من نوع ليريكا و3756 حبة جاليكا، و2660 حبة ترامادول.



وأشار المصدر، إلى أنه تم تسليم كل الحبوب المخدرة المصادرة إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر، أن "القوات المسلحة لن تتردد باستخدام القوة مع أي محاولة لكل من تسول له نفسه اجتياز الحدود سواء بقصد التسلل أو التهريب".