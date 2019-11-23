قتلى وجرحى في صفوف الحوثي خلال تحرير الجيش اليمني مواقع بمأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني تحرير أحد المواقع من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، طبقا لقناة العربية الليلة، إن الجيش الوطني تمكن، بعد هجوم خاطف، من تحرير موقع "المقطع" في جبهة المخدرة وسط فرار جماعي من عناصر الميليشيات الانقلابية.



ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيات الحوثي في الموقع المذكور، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش.



وأشار إلى أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفا مركزا استهدف مواقع وتجمعات وتحركات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عربة "بي ام بي".