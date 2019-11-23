أحلام تتخلى عن نورهان المرشدي في The Voice

قدمت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، أغنية "آه لو لعبت يا زهر"، للفنان أحمد شيبة، في العرض الثاني من الحلقات النهائية من برنامج The Voice.



وقالت الفنانة الإماراتية أحلام، في تعليقها على صوت نورهان: "مفعول صوتك مثل مفعول القهوة العربية تظبط الدماغ، وكل ما أعطيها أغنية تبدع"، ووصفتها بـ "الجوكر".



واختارت الفنانة الإماراتية أحلام كلا من إيمان عبدالغني وعيده، للتأهل للعرض النهائي الثالث في البرنامج وتخلت عن نورهان.



يذكر أن الحلقة الثانية من العروض النهائية تشهد مرور 12 متسابقا، من جميع الفرق وتقوم لجنة تحكيم البرنامج باختيار 8 منهم لينتقلوا للعرض النهائي الثالث.

