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حوادث

النيابة تستمع للناجين في حادث سقوط برج كهرباء أوسيم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:06 م
جريدة الدستور
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واصلت نيابة أوسيم، اليوم السبت، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية الاستماع لأقوال عدد من العاملين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم، كما تستمع لأقوال المتواجدين في نطاق موقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وما زالت التحقيقات مستمرة في الواقعة.

كما استعجلت النيابة تقرير لجنة سداسية طلبتها من وزارتي الكهرباء والقوى العاملة وإدارة الحماية المدنية لإجراء معاينة لموقع حادث انهيار برج كهرباء أوسيم وتحديد أوجه القصور ونقص آليات العمل وشروط السلامة المهنية.

وأشارت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم إلى أن المتبع في تلك الأماكن الخاصة بأعمال تطوير محطة الكهرباء الالتزام بشروط السلامة المهنية وتطبيق آلية معينة للعمل تجنبا لأي أخطار.

وقال المقاول والمشرفين المتهمين في تحقيقات النيابة إنهم التزموا بجميع وسائل الأمان والسلامة المهنية وتولوا توفيرها في موقع العمل.

كما أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لموقع الحادث والتي أسفرت عن عدم وجود أحزمة أمان حول أجساد الضحايا والتي يجب على العمال ارتدائها أثناء الصعود على الأبراج العالية تحسبا لاختلال توازنهم.

وأسفرت معاينة النيابة أيضا عن غياب وسائل أمان وسلامة مهنية أخرى مثل الخوذ وقفازات الأمان وأحذية السلامة.

كما تبين أن صعود البرج يستدعي اتباع آلية معينة مثال الاستعانة بأوناش رفع مجاورة له يصعد أعلاها العمال للقيام بأعمال الفك والتركيب دون صعود البرج نفسه نظرا لكونه متهالك ومهدد بالسقوط ولكن العمال الضحايا صعدوا أعلى البرج المنهار بطريقة بدائية.

وشرحت تحقيقات النيابة عن عدم توفر أي من الآليات المفترض تواجدها في موقع العمل.

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