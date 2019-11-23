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حوادث

بركة دماء بالهرم.. شكّ في سلوكها فطعنها بالسيف 40 مرة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:45 م
جريدة الدستور
محمد عيسي
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انتقلت النيابة العامة، إلى مسرح جريمة قتل فرارجي زوجته لشكه في سلوكها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتعدى عليها بضربها بالسيف 40 ضربة، كما انتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة.

وتبين من مناظرة النيابة أن غرفة النوم عبارة عن بركة من الدماء، كما تبين وجود أجزاء من جسد المجني عليها متناثرة في أرضية الغرفة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وبدأت في رفع البصمات، وحرزت سلاح الجريمة "سيف" ملطخ بالدماء.

وذكر شهود عيان رواية أخرى أن المتهم قتل زوجته بواسطة سيف، نتيجة خلافات أسرية بينهما والنزاع على شقة الزوجية، حيث كان يستعد للتخلص من الجثة وعندما اكتشف أمره فر هاربا.

وكشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في واقعة قتل وتقطيع زوجة على يد زوجها "هارب" في الهرم، أن المتهم "فرارجي" عامل في محل "فراخ"، 41 عاما، والمجني عليها 39 عاما، بينهما خلافات، وكان غائبا عن المنزل لمدة 3 أيام، وعاد صباح اليوم، وعقب مشاهدته لها، أمسك "السيف"، وذبحها، وتعدى عليها بالضرب بالسيف 40 ضربة لشكه في سلوكها.

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