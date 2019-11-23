تفاصيل افتتاح محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم تمثال "رمز الصداقة"

افتتح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور إنجو ماير، عمدة مدينة هيلدسهايم الألمانية، السبت، تمثال "رمز الصداقة" بين المدينتين والمقام بالمرحلة الثانية على كورنيش مدينة المنيا أمام تمثال طه حسين من جهة الكورنيش.

وقال قاسم حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إن هذا الحدث يعمق العلاقات ويحث على مزيد من التعاون، متابعا، أبدى رغبته في تفعيل مزيد من الشراكات المصرية الألمانية في مختلف المجالات وخاصة الاستثمار في محافظة المنيا.

وأضاف أن الوفد الألماني تفقد الشوارع في المنيا والمناطق الأثرية مثل تل العمارنة، لافتا إلى أن المنيا من المحافظات السياحية وبها 8 مناطق أثرية مفتوحة للزيارة.