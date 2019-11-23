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"بالفن نتطور ونطور" في مهرجان الصعيد للتربية بسوهاج

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:23 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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أقامت جمعية الصعيد للتربية والتنمية بسوهاج اليوم، مهرجانًا فنيًا بقصر ثقافة طهطا تحت عنوان "بالفن نتطور ونطور.

وعرضت الفرق المشاركة فى المهرجان الأعمال الفنية والغنائية والاستعراضية للأطفال والشباب ممن تعمل معهم الجمعية في مراكز التنمية الثقافية في قرية كوم غريب التابعة لمركز طما ومركز جهينة ومركز طهطا وساحل طهطا ومركز جرجا.

وقالت ابتسام فوزي، نائب مدير منطقة سوهاج بجمعية الصعيد، مسؤول الدعم الفني، إن الغرض من المهرجان هو اتمام رسالة الجمعية في توفير الفرص المناسبة لدعم وتنمية مواهب الأطفال والنشء ممن ترعاهم الجمعية وتؤمن بأنهم مستقبل البلاد، كما توجهت بالشكر والتقدير للفريق الذي أشرف علي هذا المجهود الضخم وعلى رأسهم ميراندا عزت المسؤول الفني للتنمية الثقافية بسوهاج، ومسؤولو مراكز التنمية الثقافية في طما، وطهطا، وجهينة وجرجا.

أقيم المهرجان برعاية مدير منطقة سوهاج، بحضور توجيه التربية المسرحية ومديري مدارس الجمعية وممثلين عن مَجالس أمناء مدارس الجمعية.

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