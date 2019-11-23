زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مرتفعات تشيلى

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل منطقة مرتفعات تشيلى الغربية اليوم السبت.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان للمركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على مسافة 93ر81 كيلومترا غرب مرتفعات تشيلى وعلى عمق يبلغ عشرة كيلومترات.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.